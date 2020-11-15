شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة شرق صنعاء و«التحالف» يقصف مواقع الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

تدور معارك عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية على أكثر من جبهة شرقي صنعاء، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع الميليشيات، وتواصلت أمس السبت المعارك العنيفة مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على امتداد مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، والتي أسفرت عن استعادة طاقمين وعربة قتالية وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأظهر مقطع مصور مشاهد لعناصر الميليشيا الحوثية، وهي تفر من ميدان المعركة، بحسب ما أكد موقع للجيش الوطني وقال إن عناصر الميليشيات تنهزم تحت ضربات ونيران مقاتلي الجيش والمقاومة في جبهات مديرية نهم.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المشاهد هي جزء من المعارك البطولية المستمرة، التي يخوضها الجيش، مكبدا الميليشيا المتمردة الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح.

وتظهر المشاهد معنويات مقاتلي الجيش وهم يطاردون عناصر الميليشيا الحوثية، واشتباكهم معها من مسافات قريبة، إضافة إلى فرار الميليشيا من أرض المعركة.

وتزامنت المعارك مع غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، والتي قصفت بأربع غارات مواقع وتعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية، في مواقع متفرقة بمديرية نهم، دمرت على إثرها عربة مدرعة ومصرع عدد من عناصر الميليشيات.

وفي نفس السياق تمكن مقاتلو الجيش والمقاومة، الجمعة من كسر هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، في جبهات نهم، شرقي صنعاء.

ولقي ما لا يقل عن 30 من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم وإصابة العشرات بنيران الجيش والمقاومة، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم و3 عربات وعددا من الآليات والمعدات القتالية.