شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة شرق صنعاء و«التحالف» يقصف مواقع الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل
وأظهر مقطع مصور مشاهد لعناصر الميليشيا الحوثية، وهي تفر من ميدان المعركة، بحسب ما أكد موقع للجيش الوطني وقال إن عناصر الميليشيات تنهزم تحت ضربات ونيران مقاتلي الجيش والمقاومة في جبهات مديرية نهم.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المشاهد هي جزء من المعارك البطولية المستمرة، التي يخوضها الجيش، مكبدا الميليشيا المتمردة الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح.
وتظهر المشاهد معنويات مقاتلي الجيش وهم يطاردون عناصر الميليشيا الحوثية، واشتباكهم معها من مسافات قريبة، إضافة إلى فرار الميليشيا من أرض المعركة.
وتزامنت المعارك مع غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، والتي قصفت بأربع غارات مواقع وتعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية، في مواقع متفرقة بمديرية نهم، دمرت على إثرها عربة مدرعة ومصرع عدد من عناصر الميليشيات.
وفي نفس السياق تمكن مقاتلو الجيش والمقاومة، الجمعة من كسر هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، في جبهات نهم، شرقي صنعاء.
ولقي ما لا يقل عن 30 من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم وإصابة العشرات بنيران الجيش والمقاومة، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم و3 عربات وعددا من الآليات والمعدات القتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر معارك عنيفة شرق صنعاء و«التحالف» يقصف مواقع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.