شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 228 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، بتعافي 99 مصاباً من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 100946 حالةً.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 110547 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6442 حالة وفاة.