عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نسور النيل تدريب جوي يجمع مصر والسودان لأول مرة

الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365

بدأت القوات المسلحة المصرية تدريباً جوياً مشتركاً مع القوات السودانية بقاعدة "مروى" الجوية السودانية.



ويعد التدريب الجوي المشترك هو الأول بين البلدين، ويستمر حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

التدريب المشترك يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له اليوم السبت، أن التدريب "نسور النيل – 1" يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية.

بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.