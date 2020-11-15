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10 قتلى بحريق مستشفى لعلاج كورونا في رومانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 10 قتلى بحريق مستشفى لعلاج كورونا في رومانيا

الأحد 15 نوفمبر 2020

10 قتلى بحريق مستشفى لعلاج كورونا في رومانيا

الخليج 365

قالت وكالة الطوارئ الرومانية إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، السبت، خلال حريق شب في مستشفى يعالج مرضى (كوفيد-19).

 

واندلع الحريق في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى مقاطعة بياترا نيامت وامتد إلى غرفة مجاورة. وقال مسؤولون إنه لم يعرف سبب الحريق . 

 

وقالوا إن 7 أشخاص أصيبوا وفي حالة حرجة بينهم طبيب . 

 

وقال ممثلو الادعاء إنهم سيجرون تحقيقا لمعرفة سبب أكثر الحرائق دموية في رومانيا منذ عام 2015 عندما لقي 65 شخصا حتفهم في حريق في ملهى ليلي في العاصمة بوخارست . وسجلت رومانيا 353185 حالة إصابة بفيروس كورونا و8813 حالة وفاة.

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