بريطانيا / أطباء يؤكدون إرتفاع عدد الوفيات بأمراض القلب بسبب "كورونا"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن مؤسسة القلب البريطانية أنه منذ الإعلان عن بدء انتشار وباء كورونا ارتفع عدد الوفيات بسبب أمراض القلب في المملكة المتحدة بنحو 5000 شخص.

ووفقًا لممثلي المؤسسة لم يذهب الكثير من المصابين بأمراض القلب إلى المستشفيات للحصول على المساعدة بسبب الوباء.

وأشارت مؤسسة القلب البريطانية إلى أن الخوف من كوفيد-19 تسبب في ضغط إضافي على القلب، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة المريض.

وأشارت المؤسسة الى ان معدلات الوفيات بين مرضى القلب في المملكة المتحدة ارتفعت بشكل كبير بسبب التأخير في العمليات الجراحية وإجراءات العناية بالقلب.

سبوتنيك