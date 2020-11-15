ترامب ينشر صور مؤيديه.. ويؤكد لن يقفوا إلى جانب الانتخابات المزورة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له في العاصمة واشنطن، مؤكدا أن هناك مئات الآلاف من

الناس في واشنطن، لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات "مزورة وفاسدة"، وفقًا لموقع روسيااليوم.

وقال ترامب، في تغريدة له على موقع "تويتر": "سنفوز"، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات منهم"، من قبل شركة "دومينو" اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخر، حسب قوله.