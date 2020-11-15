نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له في العاصمة واشنطن، مؤكدا أن هناك مئات الآلاف منالناس في واشنطن، لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات "مزورة وفاسدة"، وفقًا لموقع روسيا
وقال ترامب، في تغريدة له على موقع "تويتر": "سنفوز"، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات منهم"، من قبل شركة "دومينو" اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخر، حسب قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينشر صور مؤيديه.. ويؤكد لن يقفوا إلى جانب الانتخابات المزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.