إسبانيا: القبض على 7 أشخاص أجانب باعوا أسلحة لشمال إفريقيا

ألقت الشرطة الإسبانية اليوم السبت القبض على سبعة أشخاص بينهم أجانب يحملون الجنسيات الإسبانية واللاتفية والأوكرانية، بتهمة بيع أسلحة بطريقة غير مشروعة إلى دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكشف فيلق الشرطة الوطنية الإسباني في بيان له أن اعتقالهم جاء بعد عمليةاستغرقت سنتين في مدن برشلونة وفالنسيا وأليكانتي، بمشاركة شرطة إقليم كتالونيا والشرطة الأوروبية "اليوروبول".
ويواجه المعتقلون اتهامات بغسيل الأموال والعضوية في جماعة إجرامية وتهريب الأسلحة.
وأكدت الشرطة وقوع انشقاق داخل العصابة الإجرامية، بما يشمل ابتزازا وتهديدات متبادلة،
وتمكنت المجموعة الإجرامية حتى الآن من غسل أكثر من 10 ملايين يورو، حسب بيانات الشرطة.
وأمر القضاء الإسباني بمصادرة 18 موقعا عقاريا وتجميد 50 حسابا مصرفيا على صلة بالعصابة.
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