أرمينيا تدين تدنيس القوات الأذربيجانية لكاتدرائية المسيح في قره باغ

أدانت الكنيسة الرسولية الأرمنية، اليوم السبت، تدنيس كاتدرائية المسيح المخلص القدوس في مدينة شوشا بإقليم قره باغ بعد دخول عسكريين أذربيجانيين إلى المدينة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان صدر عن الكنيسة أنه "في ليل 9 إلى 10 نوفمبر، بعد توقيع اتفاق حول وقف إطلاق الناروالأعمال القتالية في أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ) من قبل زعماء أرمينيا وأذربيجان وروسيا، قام الأذربيجانيون الذين اجتاحوا مدينة شوشي (التسمية الأرمنية لشوشا) في أرتساخ بتدنيس كاتدرائية المسيح المخلص القدوس (غزانتشوتسوت)، تاركين آثارهم على الجدران الخارجية
وتابع البيان: "نحن ندين بشدة هذه الواقعة، واصفين ذلك بأنه عمل تخريب سافر ووجه من أوجه التعصب. فيما نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الجامعة بين الأديان والكنائس إعلاء صوتها واتخاذ خطوات لازمة لمنع سلطات أذربيجان من إبداء مثل هذه النعرات الهمجية والمعادة للأرمن ضد آثار ومنشآت دينية وثقافية".
ونشرت وسائل إعلام أرمنية عدة صور تظهر مكتوبات باللغة الأذرية على جدران الكاتدرائية.
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