إيران تبدأ في اختبار لقاحين ضد كورونا

بدأت جامعة العلوم الطبية الإيرانية في الاختبار البشري للقاحين مضادين لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال رئيس جامعة العلوم الطبية الإيرانية، جليل كوه باية زادة، في تصريح، اليومالسبت، إن الكثير من الأفراد تقدموا لهذا الاختبار طوعيا، موضحا أنه "يجب إجراؤه على أشخاص مناسبين، لأن أي إجراء من هذا النوع
وأوضح أنه تم عبر وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي تقديم طلبات للحصول على اللقاح الأجنبي لفيروس كورونا، إلى جانب الجهود المبذولة لصنع لقاح وطني في الداخل.
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