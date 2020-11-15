أعلنت اليمن عن وقوع انفجارا بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخانكثيف غطى المنطقة، تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين، وفقًا لموقع
وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الانفجار.
ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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