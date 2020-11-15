حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية باليمن

أعلنت اليمن عن وقوع انفجارا بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان

كثيف غطى المنطقة، تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين، وفقًا لموقعروسيا اليوم.

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب الانفجار.

ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.