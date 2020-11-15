اليمن: الأنشطة الارهابية لمليشيا الحوثي تشكل تهديداً على خطوط الملاحة الدولية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي بتخطيط وإيعاز ايراني من خلال تسيير للزوارق المفخخة ونشر الالغام البحرية بشكل عشوائي على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال وزير الإعلام اليمني - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - "إن هذه الأعمال الإرهابيةتؤكد عدم اكتراث مليشيا الحوثي بجهود إحلال السلام في اليمن، ومضيها في تنفيذ الأجندة الايرانية لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة".
وأضاف "إن الأعمال التخريبية التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً مع وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن ايرلو للعاصمة المختطفة صنعاء، لا
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي - في مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن - بالقيام بمسئولياتهم القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، والتصدي للأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأدواته من المليشيات الطائفية في المنطقة وعلى رأسها مليشيا الحوثي.
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