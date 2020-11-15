مقتل 7 أشخاص في حريق بوحدة رعاية مركزة لمرضى كورونا في رومانيا

أعلنت السلطات الرومانية، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم إثر نشوب حريق في وحدة رعاية مركزة لمرضى فيروس كورونا المستجد.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم

السبت، عن متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة "نيمت" قوله ان الحريق اندلع في غرفتين يوحد بهما ١٦مريضا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك مريضا ثامنا حالته خطيرة كما أصيب أحد العاملين بجروح خطيرة.



وأضافت القناة أنه تم إخماد الحريق، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.