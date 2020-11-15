أعلنت السلطات الرومانية، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم إثر نشوب حريق في وحدة رعاية مركزة لمرضى فيروس كورونا المستجد.
السبت، عن متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة "نيمت" قوله ان الحريق اندلع في غرفتين يوحد بهما ١٦
ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم
وأضافت القناة أنه تم إخماد الحريق، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 أشخاص في حريق بوحدة رعاية مركزة لمرضى كورونا في رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.