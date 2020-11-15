رئيس وزراء فرنسا: استراتيجيتنا لمواجهة كورونا هي "التعايش مع الفيروس على المدى الطويل"

قال رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستيكس" إن استراتيجية الحكومة الفرنسية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد تقوم على مبدأ "التعايش مع الفيروس على المدى الطويل".

وأضاف كاستيكس في تصريحات نقلها راديو فرنسا الدولي اليوم السبت، أنه لا يمكن استئناف التجمعات الاحتفالية والعائلية لفترة طويلة،

وبالمثل الحانات والمطاعم التي تعد أماكن شديدة التلوث.

وأشار كاستيكس إلى أنه يجب الاستمرار في العمل عن بعد خلال الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن - في ٢٨ أكتوبر الماضي - إغلاقا

لمدة شهر من أجل الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ٤٢ ألف شخص في البلاد.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.