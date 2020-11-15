محامو ترامب يسحبون الطعون في ولايتين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية ان عددا من مكاتب المحاماة التي تمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت انسحابها من تمثيله في ولاية بنسلفانيا، وسحب الطعون على نتائج انتخابات الولاية التي أظهرت فوز منافسه جو بايدن، نظرًا لـ”عدم جدوى الطعون”، من وجهة نظرهم.

وقالت الصحيفة إن مكتب “بورتر رايت موريس للمحاماة” الذي يقود جهود حملة ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، سحب على نحو مفاجئ الدعوى القضائية التي رفعها نيابة عن الحملة.

وجاءت الخطوة بعد أخرى مماثلة من قبل مكتب للمحاماة في ولاية أريزونا يمثل الحزب الجمهوري، والذي طعن في نتائج تلك الولاية.

كا ذكر أحد المحامين، في مكتب “جونز داي للمحاماة” الذي كان ممثلا لحملة ترامب لأكثر من أربع سنوات، لزملائه خلال مكالمة عبر “الفيديو” أن المكتب لن يتورط في دعاوى إضافية في هذه الانتخابات.

وأعلن جونز داي، أحد أكبر شركات المحاماة الأمريكية، والذي كان مستشارًا لحملتي ترامب لعامي 2016 و2020، ورفع خلال رئاسة ترامب، ما يقرب من 20 دعوى قضائية تتعلق بترامب أو حملته أو الحزب الجمهوري، انسحابه من الدعاوى القضائية للطعن على بطلان الانتخابات الأمريكية.

كما أعرب محامو ترامب عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية فكان قرار مكتب “بورتر رايت” لافتًا للنظر، لسحبه الدعوى القضائية في بنسلفانيا بعد بضعة أيام فقط من تقديمها.

وكانت حملة ترامب قد تعهدت بمواصلة التحرك من أجل الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، رغم تحرك معظم دول العالم نحو الاعتراف ببايدن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول بالحملة إنها استدعت طاقمها لمقرها في ولاية فرجينيا لعقد اجتماع بقيادة مدير الحملة بيل ستيبين ومستشارها القانوني جاستن كلارك، لمناقشة الخطوات المقبلة.

لكن عددا من المحاكم الفيدرالية رفضت بعض الدعاوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب في عدد من الولايات، لعدم تقديمها أدلة على حدوث عمليات تزوير مزعومة يكون من شأنها تغيير نتائج الانتخابات.

ورغم ذلك، قال المستشار البارز لحملة ترامب، جيسون ميلر، لصحيفة “الغارديان” البريطانية، إنه :”نحن مستعدون لاتباع جميع الوسائل القانونية، جميع طرق إعادة الفرز”.

وأضاف: “سنواصل كشف والتحقيق في التزوير أو التحايل على القانون، للتأكد من أن الشعب الأمريكي يثق بشكل تام في تلك الانتخابات”، بحسب “العين الاخبارية”.