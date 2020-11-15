منتخب أقل من 20 سنة يفوز وديا على بوركينا فاسو

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بنتيجة هدف واحد لصفر في المباراة الودية التي جمعته مسا اليوم السبت بمنتخب بوركينا فاسو.

وتدخل هذه المباراة التي اقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة للاستحقاقات المقبلة.

وسجل هدف المنتخب الوطني في مباراة اليوم اللاعب عبد المغيث الولجي في الدقيقة 47.

يشار الى ان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة سيواجه من جديد في لقاء ودي منتخب بوركينا فاسو، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.

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