شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 1671 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر تونس: 1671 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.