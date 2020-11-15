شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 462 وفاة بكورونا و26 ألف إصابة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا 462 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد للوفيات فيها 51644 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس، إلى أنها سجلت 26860 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و 344 ألف حالة.

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