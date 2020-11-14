مصدر عسكري: البحرية الملكية تجهض عملية لتهريب المخدرات في عرض المتوسط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، التي كانت تقوم بدورية بالبحر الأبيض المتوسط، تمكنت اليوم السبت، من إجهاض عمليتين لتهريب المخدرات بعرض ساحل كابو نيغرو.
وأوضح المصدر ذاته أن وحدات خفر السواحل تمكنت، عقب مطاردة قاربين تم استعمالهما لتهريب المخدرات، ومنعهما من استرجاع 91 حزمة من مخدر الشيرا على بعد 15 كيلومترا من الساحل، من حجز أزيد من 3 أطنان من المخدرات.
وخلص المصدر إلى أنه تم تسليم الحمولة المحجوزة إلى الدرك الملكي بمارينا-سمير لاستكمال المسطرة المتبعة.
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