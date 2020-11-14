تفكيك خلية إرهابية جديدة في مدينة ميدلت.. السادسة خلال سنة 2020

تمكنت عناصر الأمن الوطني، اليوم السبت، من تفكيك خلية إرهابية جديدة بمدينة ميدلت.

وأظهرت فيديوهات لبث مباشر من أحد أحياء المدينة القريب من سوق الأحد، على منصة التواصل الاجتماعي، عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، وهم يرابطون بجوار أحد المنازل، حيث يفترض أن يكون تم إلقاء القبض على أشخاص للاشتباه في انتماءهم للخلية.

وأظهرت الصور والفيديوهات، عناصر الأمن وهي تخرج أحد الأشخاص، بعدما أخفت وجهه أمام عدسات المصورين.

وكان تقرير لوزارة الداخلية، صدر قبل أيام،قال إن “الجهود المبذولة، مكنت من تفكيك 5 خلايا إرهابية خلال 2020، وإيقاف 24 عنصرا متشددا، يحملون مشاريع إجرامية تهدد أمن واستقرار البلاد“.

وأوضح التقرير، أن “العدد المقلق للمقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية في مجموعة من بؤر التوتر، يشكل أحد أهم التحديات المطروحة“.

وتابع: “هؤلاء المقاتلون يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية، وضرب الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا تشجيع إنشاء خلايا نائمة“.

وأضاف التقرير، “منشغلون بوضعية أفراد عائلات المعتقلين المغاربة، وتتطلب وضعيتهم مقاربة شاملة لمعالجتها“.