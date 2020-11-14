تمكنت عناصر الأمن الوطني، اليوم السبت، من تفكيك خلية إرهابية جديدة بمدينة ميدلت.
وأظهرت فيديوهات لبث مباشر من أحد أحياء المدينة القريب من سوق الأحد، على منصة التواصل الاجتماعي، عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، وهم يرابطون بجوار أحد المنازل، حيث يفترض أن يكون تم إلقاء القبض على أشخاص للاشتباه في انتماءهم للخلية.
وأظهرت الصور والفيديوهات، عناصر الأمن وهي تخرج أحد الأشخاص، بعدما أخفت وجهه أمام عدسات المصورين.
وكان تقرير لوزارة الداخلية، صدر قبل أيام،قال إن “الجهود المبذولة، مكنت من تفكيك 5 خلايا إرهابية خلال 2020، وإيقاف 24 عنصرا متشددا، يحملون مشاريع إجرامية تهدد أمن واستقرار البلاد“.
وأوضح التقرير، أن “العدد المقلق للمقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية في مجموعة من بؤر التوتر، يشكل أحد أهم التحديات المطروحة“.
وتابع: “هؤلاء المقاتلون يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية، وضرب الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا تشجيع إنشاء خلايا نائمة“.
وأضاف التقرير، “منشغلون بوضعية أفراد عائلات المعتقلين المغاربة، وتتطلب وضعيتهم مقاربة شاملة لمعالجتها“.
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك خلية إرهابية جديدة في مدينة ميدلت.. السادسة خلال سنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.