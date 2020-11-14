شاهد.. خسائر فادحة للحوثي بشرق صنعاء

السبت 14 نوفمبر 2020

تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، عشرات القتلى والجرحى جراء معارك مع الجيش وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية شرق صنعاء.



وتوسعت رقعة المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق صنعاء، والجبهات الغربية لمحافظة مأرب النفطية

وذكر مصدر عسكري وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل 35 مسلحا من مليشيا الحوثي وإصابة العشرات جراء كمائن محكمة وغارات نوعية لطيران التحالف.

وأقرت مليشيا الحوثي رسميا، مساء السبت، بمقتل 17 من عناصرها بينهم قيادات ميدانية رفيعة، وذلك بعد تشييعهم في موكب موحد بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلاب، فيما يتم التكتم عن باقي القتلى بمحافظات صعدة وذمار.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني، استعادت كميات واسعة من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي تركتها المليشيا الحوثية في جبهات نجد العتق وجبال صلب.

وفي السياق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم.

وأسفرت الغارات عن تدمير 4 دوريات عسكرية حوثية و3 عربات، فضلا عن عدد من آليات الإمداد النفطية والغذائية، وفقا لبيان رسمي.

وأشار البيان، إلى أن المليشيا الحوثية، تحاول تنفيذ هجمات انتحارية لتحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في جبهات القتال بمديرية نهم، لكنها تتلقى ضربات موجعة وخسائر فادحة في صفوفها.

وجراء النزيف الواسع في محافظتي مأرب والجوف، لجأت مليشيات الحوثي لشن هجمات إرهابية عشوائية ضد المناطق المأهولة بالسكان داخل اليمن، وكذلك استهداف الأعيان المدنية في الأراضي السعودية، بواسطة طائرات مسيرة بدون طيار.

وخلافا لاعتراض وتدمير كافة الطائرات المسيرة الحوثية خلال الساعات الماضية، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في وقت سابق السبت، العثور على لغم بحري زرعته المليشيا الحوثية بطريقة عشوائية جنوب البحر الأحمر.