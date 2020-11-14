شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المغرب تُعيد فتح معبر “الكركرات” أمام تنقل الأشخاص والبضائع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:29 مساءً, 14 نوفمبر 2020 م المناطق - وكالات أعلنت المغرب اليوم، أنها أعادت فتح معبر “الكركرات” على الحدود المغربية الموريتانية، أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع، بعد أن أغلقه موالون لجبهة البوليساريو لمدة ثلاثة أسابيع.

وعبر العشرات من شاحنات نقل البضائع في الاتجاهين، بعد أن أقام الجيش المغربي حزاماً أمنياً لضمان إنسيابية الحركة، وتيسير تبادل السلع مع موريتانيا ومع دول غرب إفريقيا، فيما لاحظت وسائل إعلام موجودة بالمعبر أن حالة من الهدوء تسود المنطقة.

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