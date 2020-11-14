شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 10 أضعاف في أسبوع.. إغلاق شامل بالنمسا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة النمساوية إجراءات إغلاق شامل للبلاد للحد من الارتفاع الشديد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ابتداءً من الثلاثاء المقبل ولمدة 20 يوماً في محاولة للحد من الارتفاع الشديد في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار النمساوي سيبستيان كورتس اليوم مع نائبه فرنير كوغلر ووزيري الصحة والداخلية النمساويين.

وقال المستشار كورتس: إن النمسا تواجه أكبر تحد عاشته حتى الآن متمثلاً في جائحة (كوفيد 19).

وأضاف أن الحكومة كانت قد خففت قبل أسبوعين نسبياً من الإغلاق الكامل إلا أنها قررت، مجدداً العودة إليه مع استمرار ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس الذي قفز من 55 مصاباً إلى 550 حالةً إيجابية أي بزيادة عشرة أضعاف خلال أسبوع واحد.

كما أشار إلى أن معدل الاصابات اليومية بلغ سبعة آلاف إصابة مع إقرار السلطات الصحية المختصة بأن 77 في المائة من الإصابات ظلت مجهولة لديها ولم تتمكن من تحديد مصدرها مما يعني أن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن ليست كافية للحد من هذه الجائحة المستمرة في التصاعد.