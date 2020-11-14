شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «حذاء حريري» لآخر ملكات فرنسا في مزاد بباريس والان نبدء بالتفاصيل
وستتم عملية البيع في قصر فرساي حيث حاصرت الحشود الغاضبة الملكة والملك لويس السادس عشر قبل أن يتم إعدامهما بالمقصلة عام 1793.
ويحمل الحذاء اسمها على كعبه وقال جان بيير أوزينا من دار المزادات التي تجري عملية البيع، إنه يعتقد أنها كانت ترتديه بانتظام خلال الحياة اليومية في القصر.
وأضاف أوزينا: "يأتي هذا المزاد في وقت يواجه فيه الفرنسيون شكوكا حقيقية بشأن قيمهم، ويتشبث كثيرون منهم بتاريخ فرنسا.. ماري أنطوانيت شخصية تثير اهتمام العالم كله".
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