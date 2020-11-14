شكرا لقرائتكم خبر عن لسبب خطير.. «جنرال موتورز» تسحب 50 ألف سيارة كهربائية والان نبدء بالتفاصيل
وصدرت مذكرة بسحب 50 ألفا و932 سيارة "شيفروليه بولت إي في" تم إنتاجها خلال الفترة من 2017 حتى 2019، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت الشركة إنه من الممكن أن تشتعل النار في البطارية عندما يتم شحنها بكامل طاقتها أو بشكل شبه كامل.
وأوضحت الشركة أن الحل النهائي لا يزال قيد التطوير، ولكن كتدبير مؤقت ستقوم بإعادة برمجة "وحدة التحكم في الدفع الهجين 2" دون أي تكلفة على المستهلك للحد من شحن البطارية عند 90%.
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