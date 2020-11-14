شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. ارتفاع حاد في إصابات كورونا بـ 32 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت فرنسا 32095 حالة إصابة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و 954599 . كما زاد عدد الوفيات 359 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 44246 حتى الآن.
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