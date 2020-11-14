التربية تؤكد التزامها التام بقرارات خلية الازمة حول العام الدراسي القادم

اكدت وزارة التربية، السبت، التزامها التام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "ملتزمة بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة ، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021 ، والتي تنص ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد)".
وأضافت الوزارة ان "هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي".
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