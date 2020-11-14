خلية الاعلام تنفي سقوط قذائف هاون على بهرز

نفت خلية الاعلام الامني، السبت، سقوط قذائف هاون على بهرز.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الأعلام تناقلت خبرا مفبركا عّن سقوط قذائف هاون على منطقة بهرز".

واضافت انه "بالوقت الذي ننفي صحة هذا الخبر وعدم وجود اي حادث في منطقة بهرز، نحذر وسائل الاعلام مِن محاولة تضليل الراي العام ونقل اخبار غير دقيقة".

وشددت الخلية على "ضرورة اعتماد الاخبار الامنية مِن مصادرها الرسمية حصرا".