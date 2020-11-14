امانة مجلس الوزراء تنفي ما تم تداوله حول وجود جدول خاص بتوزيع الرواتب

نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، ما تم تداوله حول وجود جدول خاص بتوزيع الرواتب، فيما دعت وسائل الإعلام الى توخي الدقة في تداول المعلومات.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة عار عن الصحة".

ودعت الامانة "وسائل الإعلام الى توخي الدقة في تداول المعلومات، ونقلها عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرة الى ان "وزارة المالية ستقوم بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة".