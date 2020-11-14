عبدالواحد نور يصل أوغندا.. استكمال سلام السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل عبد الواحد نور، رئيس حركة تحرير السودان إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في إطار الترتيبات لإعلان مبادرة السلام الشامل بالسودان.

وكانت حركة تحرير السودان، وعدت بطرح المبادرة للرأي العام وعرضها على الأطراف المعنية إقليميا وعربيا.



وكان عبد الواحد نور، أطلق مبادرة الحوار "السوداني - السوداني" على أن تنطلق من العاصمة الخرطوم لمخاطبة أطراف القضية السودانية.

وأوضح بيان صادر عن الناطق الرسمي للحركة، محمد الناير، السبت، أن التحرك نحو القارة الافريقية لطرح المبادرة، تأتي كخطوة أولي لإعلان مبادرة الحوار.

وأضاف أن المؤتمر الذي سيناقش المبادرة، مقرر أن يعقد بمشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والشعبية والعسكرية بالسودان باستثناء النظام البائد وواجهاته.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة وضع حد للتوتر والتوافق على حكومة انتقالية سودانية تضم شخصيات مستقلة تعمل على تحقيق أهداف "ثورة ديسمبر".