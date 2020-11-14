القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل عبد الواحد نور، رئيس حركة تحرير السودان إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في إطار الترتيبات لإعلان مبادرة السلام الشامل بالسودان.
وكانت حركة تحرير السودان، وعدت بطرح المبادرة للرأي العام وعرضها على الأطراف المعنية إقليميا وعربيا.
وكان عبد الواحد نور، أطلق مبادرة الحوار "السوداني - السوداني" على أن تنطلق من العاصمة الخرطوم لمخاطبة أطراف القضية السودانية.
وأوضح بيان صادر عن الناطق الرسمي للحركة، محمد الناير، السبت، أن التحرك نحو القارة الافريقية لطرح المبادرة، تأتي كخطوة أولي لإعلان مبادرة الحوار.
وأضاف أن المؤتمر الذي سيناقش المبادرة، مقرر أن يعقد بمشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والشعبية والعسكرية بالسودان باستثناء النظام البائد وواجهاته.
وأشار إلى أن الهدف من المبادرة وضع حد للتوتر والتوافق على حكومة انتقالية سودانية تضم شخصيات مستقلة تعمل على تحقيق أهداف "ثورة ديسمبر".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالواحد نور يصل أوغندا.. استكمال سلام السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.