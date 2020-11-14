شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولة اغتيال رئيس وزراء أرمينيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال جهاز الأمن الوطني "السبت" إن أرمينيا أحبطت محاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء نيكول باشينيان والاستيلاء على السلطة من جانب مجموعة من المسؤولين السابقين، وفقا للبيان.



وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلامية بأنه تم إلقاء القبض على الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي في أرمينيا وزعيم حزب "وطن"، آرثر فينزيان، للاشتباه في التآمر لاغتيال رئيس الحكومة نيكول باشينيان، وبالتالي تنفيذ انقلاب.

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