رحلة إخوان العراق مع إيران (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف بأن هناك علاقة وطيدة نشأت بين جماعة الإخوان بالعراق وإيران فالعلاقة بين طهران والجماعة انطلقت منذ سنوات طويلة.



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وأوضح الفيديوجراف بأن العلاقات بين نظام طهران والجماعة ممتد منذ سبعينيات القرن الماضي وطيلة السنوات الأخيرة كانت العلاقة متأرجحة إلا أنها لم تنقطع ، وفي 2020 تحول إخوان العراق مجرد أداة في يد إيران.

و بدأت الجماعة في تنفيذ المخططات التي تأمر بها طهران ببلادهم وتخلت عن مساندة الفصائل السنية من أجل دعم الشيعة المقربين لإيران وهناك علاقة صداقة قوية حاليا بين قادة الجماعة بالعراق والخميني والهدف من العلاقات المتبادلة هي تلقي الدعم والتمويل من إيران أما إيران فتريد السيطرة على العراق من خلال الجماعة.. فإلى متى يبيع إخوان العراق بلادهم من أجل إيران وأموالها؟