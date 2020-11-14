60 قتيلا من طالبان في اشتباكات مع الأمن الأفغاني

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وأضاف البيان الذي نقلته وكالة (خاما برس) الأفغانية أن 22 مقاتلا آخرين من تلك الحركة أصيبوا في تلك العمليات.وعلى الجانب الآخر، ذكرت وزارة الدفاع أن 17 مقاتلا من حركة طالبان قتلوا في إقليم ننكارهار، وأضافت الوزارة أن سبعة متشددين آخرين أصيبوا في العملية التي شنتها قوات الجيش الوطني الأفغاني بمنطقة (هيساراك) بالإقليم.
وترددت تقارير مفادها أنه تم مصادرة بعض الأسلحة والذخائر الخاصة بحركة طالبان خلال العملية.
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