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60 قتيلا من طالبان في اشتباكات مع الأمن الأفغاني

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أن 60 مقاتلا من حركة طالبان قتلوا الليلة الماضية خلال عملية أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة (خاما برس) الأفغانية أن 22 مقاتلا آخرين من تلك الحركة أصيبوا في تلك العمليات.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت وزارة الدفاع أن 17 مقاتلا من حركة طالبان قتلوا في إقليم ننكارهار، وأضافت الوزارة أن سبعة متشددين آخرين أصيبوا في العملية التي شنتها قوات الجيش الوطني الأفغاني بمنطقة (هيساراك) بالإقليم.

وترددت تقارير مفادها أنه تم مصادرة بعض الأسلحة والذخائر الخاصة بحركة طالبان خلال العملية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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