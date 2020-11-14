أمريكيون: ترمب سيتجه للعمل في الإعلام

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وبعد انتهاء رئاسته، ستظل حقيقة أن ترمب يتمتع بشعبية كبيرة بين ملايين من أنصاره، ومن ثم سيحتاج إلى التواصل معهم عن كثب لتوصيل رسائله إليهم بإسهاب أكبر من خلال وسيلة إعلامية بخلاف منصته المفضلة، (تويتر)، التي تقيده بعدد محدود من الكلمات، خاصة في ظل تقارير إخبارية بشأن عزمه الترشح مجددا للرئاسة في 2024.وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) تقريرا تناولت فيه فرص ترمب في مجال الإعلام، وبحسب التقرير، قبل أربع سنوات عندما رجحت استطلاعات الرأي فوز ترمب الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون بالرئاسة، كانت الخطوة التالية المتوقعة منه هي إطلاق قناة تلفزيونية تحمل اسمه. إلا أن فوزه المفاجئ غير كل ذلك، ولكن عادت التكهنات مجددا.
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