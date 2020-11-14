صواريخ مجهولة تصطاد الإيرانيين بسوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت طائرات حربية مجهولة صواريخ من فوق مدينة الرقة السورية باتجاه ريف المحافظة الجنوبي.

وقال سكان محليون في مدينة الرقة «إن طائرات حربية مجهولة ويعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي أطلقت صواريخ من فوق المدينة، وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان فوق المدينة بعد إطلاق الصواريخ باتجاه ريف المحافظة الجنوبي».

ونقلت صفحات تابعة للمعارضة السورية أن الطائرات الحربية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية في ريف الرقة الجنوبي الخاضع لسيطرة الحكومة السورية.

وأكد السكان أن عددا من المحال التجارية والمنازل تحطمت واجهاتها الزجاجية ونوافذها جراء إطلاق الصواريخ، كما فتح الكثير من النوافذ الأبواب في منطقة الكهرباء وحي القطار وسط وشمال المدينة».