بعد غضب المواطنين.. محافظ الدقهلية يترك مكتبه ويشارك في كسح مياه الأمطار -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

سادت حالة من الغضب بين المواطنين في محافظة الدقهلية، وذلك بعد غرق الشوارع بمياه الأمطار، نتيجة موجة الطقس السيئ التي ضربت أرجاء المحافظة، وحولت مناطق كثيرة إلى برك، فضلًا عن انسداد بالوعات تصريف الأمطار وتوقف محطات الصرف عن استيعاب المياه.

وفي السياق نزل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، إلى الشارع لمتابعة أعمال رفع وكسح تراكمات مياه الأمطار، بحضور محمد عبد الباقى رئيس حي غرب المنصورة، محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.

وانتشرت معدات مجالس المدن بالشوارع لرفع تراكمات مياه الأمطار، التي هطلت بغزارة على عدد من المدن، وكانت متوسطة على مدن وقرى أخرى.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

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وشدد مختار على مواصلة جهود رفع تراكمات ومخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات الصرف وبالوعات، الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة للمتابعة الجادة حرصًا على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القرى بالإشراف على الفرق العاملة فى رفع التراكمات، مؤكدًا على تواجد فرق صيانة الكهرباء وجاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وكذا فرق النظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط في حينها.

كما شددّ محافظ الدقهلية على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وفى السياق تابع رؤساء الوحدات المحلية للأحياء والمراكز والمدن، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المراكز والمدن، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بمشاركة نواب رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدن والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع جميع الأحداث الطارئة.

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