مصرع طفلة وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرين من أسرة واحدة، مساء اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطار أسيوط الدولي أمام مصنع الأسمنت.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة ومصابين.
أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة على طريق مطار أسيوط الدولي أمام مصنع الأسمنت، وأسفر الحادث عن وفاة الطفلة "أروى.ع.م.أ" عام ونصف، وإصابة والدها الدكتور "عرفة.م.أ" 35 عامًا، والدكتورة "شيماء.ر.ش" 25 عامًا، والطفلة "مريم.ع.م.ا" 4 سنوات.
جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
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