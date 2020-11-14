اشتباه في تسمم.. مصرع طفلين في ظروف غامضة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
لقي طفلان مصرعهما، إثر إصابتهما باشتباه تسمم غذائي، في ظروف غامضة ببني سويف.
تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "عمر.ح.ع"، 5 أعوام، وشقيقته "جنى" 7 أعوام، يقيمان في قرية ميانة التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة، جثتين هامدتين، إثر إصابتهما باشتباه في تسمم غذائي.
جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين من أجل بيان أسباب الوفاة.
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