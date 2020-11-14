السودان: أوضاع صعبة في معسكر استقبال اللاجئين الاثيوبيين بكسلا

قال مساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين ب السودان هيسي مان، إن موقف اللاجئين الإثيوبيين في منطقة حمداييت بولاية كسلا (شرق السودان )، صعب في ظل وجود أعداد كبيرة للاجئين الإثيوبيين، الفارين من المواجهات العسكرية في إقليم "تيجراي".
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن مساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين ب السودان ، تفقد أوضاع اللاجئين بمنطقة حمداييت، برفقة ممثل حكومة ولاية كسلامحمد موسي عبد الرحمن.
وقال هيسي مان إن الزيارة لمعسكر الاستقبال تأتي بغرض الاستجابة واستجلاء الوضع حتي يمكن تقديم ما يمكن تقديمه للاجئين، إلى جانب الترتيب لامكانية نقل اللاجئين إلى معسكر "ام راكوبة" بولاية كسلا.
وناشد المنظمات والجهات الداعمة الاستمرار في تقديم الدعم
من جانبه، أوضح ممثل والي كسلا، أن الوضع الإنساني حرج بدرجة كبيرة، الأمر الذي يتطلب وقوف كل المنظمات والمجتمعات للتضافر في هذه المحنة.
ودعا ممثل جمعية الهلال الأحمر السودان ي بمعسكر الاستقبال محمد عمر صالح، إلى ضرورة توفير توفير الأدوية للحالات المرضية في المعسكر، فضلا عن الاحتياجات الأخرى بشكل أسرع.
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