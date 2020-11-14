مظاهرات لتأييد ترامب في عدة ولايات أمريكية

دعم آلاف الأمريكيين، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي المننتهية ولايته دونالد ترامب، من خلال تجمعات في عدة ولايات، للبقاء في السلطة بعد تشكيكه في نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقًا لقناة الغد.
كانت وسائل الإعلام الأمريكية، أعلنت فوز جوبايدن بالرئاسة، حيث تجاوزت الأصوات التي نالها بايدن في “المجمع الانتخابي” 306، بينما حصد ترامب 232 صوتًا.
ولم يحقق ترامب تقدما يذكر في ساحات المحاكم وبدأ يعبّر للمرة الأولى عن تشككه بشأن فرص فوزه وقال
وعزز بايدن فوزه يوم الجمعة حيث أظهرت نتائج مركز إديسون للأبحاث أنه فاز في ولاية جورجيا ليرتفع رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، وهو ما يزيد بكثير عن العدد اللازم لنيل الرئاسة وهو 270 صوتا وعن الأصوات التي حصل عليها ترامب وهي 232 صوتا.
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