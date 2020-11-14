تونس: 15 وفاة و1571 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2279 حالة. الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2279 حالة. وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه جرى تسجيل 1571 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 79 ألفًا و533 إصابة.

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