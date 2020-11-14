فلسطين: تسجيل إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا بين أبنائنا بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الإصابات بين أبنائنا حول العالم إلى 6969 شخصاً. أبنائنا حول العالم إلى 6969 شخصاً. وأفادت الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، بتسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، لترتفع حالات الوفاة إلى 298 شخصاً.

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