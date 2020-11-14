وزير الخارجية الباكستاني: الهند ترعى جماعات مسلحة ضد باكستان

أكد وزير الخارجية الباكستاني اليوم السبت، إن الهند ترعى جماعات تستخدم العنف في باكستان وهي مزاعم نفتها الهند دائما، مشيرا إلى أن باكستان ستقدم أدلة إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، وفقًا لموقع روسيا اليوم. لموقع روسيا اليوم. وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي لوسائل الإعلام إلى جانب المتحدث باسم الجيش الباكستاني: "إننا نقدم الآن أدلة دامغة للعالم لإثبات رعاية Advertisements الدولة الهندية بشكل مباشر للإرهاب في باكستان والذي أودى بحياة باكستانيين أبرياء". وأضاف أنه سيتم تسليم ملف الأدلة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى. وأرسلت "رويترز" بيانا لوزارة الخارجية الهندية من الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني يفصل هذه المزاعم، لكنها لم ترد على طلب التعليق.

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