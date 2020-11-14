ليبيا: الجيش ينفذ مناورات عسكرية

نشرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، اليوم مشاهد من مناورة كتيبة طارق بن زياد التي شملت نخبا من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي، فيما لم تكشف موعد ومكان تنفيذ المناورة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت الشعبة أن المناورة نفذت من خلالها تكتيكات حرفية رادعة هجومية

ودفاعية وعمليات اقتحام، بحضور آمر اللواء وآمري الكتائب وعدد من القيادات العسكرية بالقيادة العامة.

ولفت البيان إلى أن المناورات أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف، وظهرت خلال هذه المناورة القدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيت المحدد.

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ووصف البيان المناورة بأنها باكورة عمليات عسكرية ستشمل جميع الألوية والكتائب للقوات المسلحة العربية الليبية، تأهبا لردع ومكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الأراضي الليبية.

وشملت المناورات تنفيذ عدة علميات استطلاعية للرصد والتأمين عن طريق الإنزال الجوي، كما شملت مشروع رماية لكتائب الدبابات والهاون والجراد وسلاح الكورنيت الموجه.

وأشار الجيش الليبي إلى أن هذه المناورة تعتبر واحدة من ضمن عدة مناورات ستعمل القيادة العامة على تنفيذها طيلة الشهور القادمة من خلال الألوية والكتائب في أركانها المختلفة.