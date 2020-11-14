مقتل شخصين وإصابة آخر في هجوم بمدينة شوليه غرب فرنسا

أعلنت فرنسا عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم بأداة حادة في مدينة شوليه، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت وكالة "أ.ف.ب" عن المدعي العام في مدينة أنجيه إيريك بوييار أنه "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم"، مشيرا إلى أنه
ولفت إلى أنه "من السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم".
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