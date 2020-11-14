فقدان بطاقات انتخابية في العراق يفتح تحقيقا

في حين تحدث أعضاء في البرلمان العراقي قبل أيام عن فقدان «أربعة ملايين بطاقة انتخابية»، ومع إعلان مفوضية الانتخابات في العراق عن فتح تحقيق بـ«فقدان» بطاقات انتخابية، وتأكيد تعطيل جميع البطاقات «المفقودة»، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي: «حفاظاً على أصوات الناخبين، وجهت الإدارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة، وبتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث، ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً».

وأضافت: «تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب، وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الإلكتروني، الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية «الصورة الشخصية وبصمات الأصابع العشرة».