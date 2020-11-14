عضو شبكة حقاني يقف خلف اعتداء جامعة كابول

أعلنت السلطات الأفغانية القبض على «العقل المدبّر» لهجوم استهدف جامعة كابول، حيث اقتحم مسلحون قاعات الدراسة وأطلقوا النار على عشرات الطلبة في وقت سابق من الشهر، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى.

وقال نائب الرئيس الأفغاني أمرالله صالح، على صفحته في فيسبوك إن «العقل المدبّر الذي يقف خلف اعتداء جامعة كابول، أوقف».

وأشار إلى أن الموقوف الذي خطط للهجوم يدعى عادل، وهو عضو في شبكة حقاني. وانتهى الاعتداء بعدما قتل المسلّحون الثلاثة.

وقال صالح إن «الاعتداء نُفّذ للضغط على الحكومة وتشويه سمعتها وجعلها تبدو ضعيفة أمام الشعب»، مضيفا أن عادل، كان طالبا يدرس الشريعة الإسلامية، من ولاية بانشير لكن عائلته تعيش على أطراف كابول، وأنه كان مفقودا منذ ثلاث سنوات، وسط شائعات تشير إلى أنه توجّه لتلقي التدريب على الحرب والقتال.

وكشف عادل خلال التحقيق معه، أنه حصل على أسلحة من شبكة حقاني لتنفيذ الهجوم.

ولطالما اتُّهمت شبكة حقاني، المرتبطة بحركة طالبان، بتنفيذ هجمات ضد القوات الغربية والمدنيين، وهي مدرجة على لائحة واشنطن للمجموعات الإرهابية.