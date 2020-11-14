ميلر في رسالة للقوات المسلحة الأميركية: حان وقت العودة إلى الوطن

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، اليوم، للقوات المسلحة الأميركية انه “حان وقت العودة إلى الوطن”.

وقال ميلر: “جميع الحروب يجب أن تنتهي” وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين وزيراً للدفاع بالوكالة.

وأكّد أنّ الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم “القاعدة” بعد 19 عاماً على هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة، وأنها “على شفير إلحاق الهزيمة” بالتنظيم.

وكتب في رسالة مؤرخة الجمعة، لكن نشرت في ساعة مبكرة اليوم، على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع: “كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم”. وأضاف: “لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم”.

وتابع: “إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. واجهنا التحدي. وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن”.

ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود لكن الإشارة إلى القاعدة تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001.

والضابط السابق في القوات الخاصة الأميركية والخبير في مكافحة الإرهاب، عيّنه ترامب على رأس وزارة الدفاع بعد إقالة مارك إسبر.

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وترامب الذي خسر أمام الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من تشرين الثاني الحالي، يبذل جهوداً حثيثة لسحب القوات الأميركية من البلدين منذ توليه الرئاسة قبل أربع سنوات.

وأي خطوة كتلك لا بد أن تحصل في غضون 66 يوماً أي قبل أن يتولى بايدن الرئاسة في 20 كانون الثاني.

وكان إسبر قد خفض عديد القوات في أفغانستان بنحو الثلثين في أعقاب اتفاق سلام بين الولايات المتحدة و”حركة طالبان” في 29 شباط.

لكنه قال إنه سيبقي العديد عند 4500 بعد هذا الشهر، إلى أن تلتزم طالبان التي تجري مفاوضات مع الحكومة في كابول، بخفض العنف حسبما وعدت.

غير أن ترامب سعى لخفض أكبر للقوات وكتب في تغريدة إنه يريد عودة الجنود “إلى الوطن بحلول عيد الميلاد” في 25 كانون الأول.

وكان مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين قد أعلن أن الهدف هو خفض العديد لـ2500 جندي بحلول شباط.

لكن المنتقدين يقولون إن ذلك يحول دون ممارسة أي نفوذ على متمردي طالبان لوقف الهجمات المتواصلة وسط تقدم لا يذكر في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، بحسب (أ ف ب).