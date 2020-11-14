الجيش الملكي “ينتصر” وديا علی نهضة بركان برباعية

تغلب فريق الجيش الملكي، فوق أرضية ملعب التداريب بالمعمورة، مساء اليوم السبت، علی فريق نهضة بركان برباعية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وسجل للفريق العسكري الهدف الأول اللاعب طرخات، بعدها سجل إݣامان الهدف الثاني، ووقع الخلوي الهدف الثالث للزعيم، في وقت سجل الهدف الرابع من ضربة جزاء بواسطة اللاعب ايت اورخان.

وسيخوض الفريق العسكري خامس مبارياته الودية يوم الأربعاء المقبل بملعب التداريب بالمعمورة، وسيستقبل فريق سريع واد زم .

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