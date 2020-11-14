استؤنفت، زوال اليوم السبت، حركة النقل الطرقي، في كلا الإتجاهين، بين المغرب وموريتانيا عبر المركز الحدودي للكركرات، بحسب ما عاينته وكالة المغرب العربي للأنباء بعين المكان.
وعبرت العشرات من شاحنات نقل البضائع، التي كانت تحركات ميلشيات “البوليساريو” قد عرقلت سيرها منذ ثلاثة أسابيع، الحدود المغربية-الموريتانية.
يشار إلى أن القوات المسلحة الملكية أقامت، أمس الجمعة، بتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حزاما أمنيا لتأمين تدفق السلع والأشخاص عبر المعبر الرابط بين المركزين الحدوديين المغربي والموريتاني.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح المركز الحدودي للكركرات.. العشرات من شاحنات نقل البضائع تعبر بسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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