سريع واد زم يعلن إصابة 12 لاعبا و 4 مرافقين بفيروس كورونا

أعلن فريق سريع واد زم إصابة 12 لاعبا و 4 مرافقين من الفريق بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، وذلك بعد المسحة الطبية التي أجراها الفريق.
واستهل فريق سريع واد زم، تحضيراته بمعسكر إعدادي بمدينة الجديدة، استعدادا لفعاليات الموسم الرياضي المقبل بقيادة المدرب الجديد يوسف فرتوت.
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